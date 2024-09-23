台研可自殺攻擊多功能無人機　美商抵台覓代工廠

美國商務部周日（22日）率領26間無人機相關廠商抵台，尋找可代工的零附件台廠，納入美方供應鏈。台國防部同日宣布，台軍將新增第一人稱視角無人機籌獲案，並委由軍備局以多功能無人機系統為名研製，未來有可能掛彈從事自殺攻擊等多重任務。

上述美商首次由美國官方安排赴台考察國防產業，包括宇航環境公司（AeroVironment）、諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）等，也有官員同行。此行主因是俄烏戰爭後無人機需求大增，但供應鏈趕製不及，加上很多零附件都是大陸製造，美方想打造一個「非紅色供應鏈」，台美雙方磋商多時，台副總統蕭美琴在幕後出力，台方在4天行程安排台美業者座談會，並罕有在台北賓館設宴款待。台總統府、國防部與經濟部都很重視該訪問團，經濟部更定出至2028年，月產1.5萬架無人機的目標。

台國防部另基於不對稱作戰思維，宣布再投入資源研製第一人稱視角無人機，並以能執行多功能任務為目標。該款無人機是基於「競速」的無人載具，屬於一般四旋翼無人機中的特殊分類，在烏克蘭戰場上已被廣泛投入在對抗俄羅斯的行動。台國防部日前首度公布台軍操作四軸無人機快速攻擊目標的片段，顯示官兵操作掛載炸彈的四軸無人機實際以自殺攻擊形式，打擊模擬敵軍的車輛和小艇，或與今次新建案有關。