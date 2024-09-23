朝官媒稱秋糧長勢良好　與聯合國研判相悖

北韓過去數月遭遇乾旱及暴雨，聯合國糧農組織研判該國糧食產量恐大受影響。惟北韓官媒《勞動新聞》周一（23日）報道，今年秋糧長勢整體良好，呼籲民眾如期完成收割和脫粒工作，達成產糧目標。有關說法與聯合國糧農組織此前的研判相悖，引起關注。

《勞動新聞》指出，在乾旱、暴雨和高溫等災難性氣候不斷出現的情況下，北韓憑藉科學力量，成功克服自然界考驗，而今年作物長勢整體良好。惟最近頻繁下雨，無法預測出現冰雹和霜凍天氣的時間，呼籲應及時確定秋收時間，並如期完成秋收，強調民眾應將收割和脫粒工作視為政治事業。

聯合國糧農組織上月分析指，北韓今年8月至10月降雨量預計高於往年，因洪澇災害和病蟲害等影響，將導致農作物收成減少，又預測北韓糧倉地區，即黃海南北道和平安南北道7月降雨量較往年增加80%，低窪地區稻田產量恐受影響，同時連續18年將北韓列入需要外部糧食援助的國家和地區名單。

另一方面，南韓總統室國家安保室長申源湜周一表示，北韓為實現核彈頭小型化等技術升級，仍需進行數次核試，因此一直保持着隨時都能進行第7次核試的狀態。但他相信，朝方將先衡量戰略利益再敲定具體時間，而美國大選前後就是選項之一。對於北韓日前公開鈾濃縮設施，他表示，在美國大選政局下此舉意在進一步凸顯朝核威脅，藉以引起各方關注。

曾在文在寅政府擔任首任總統秘書室長的任鍾皙，早前出席《九一九平壤共同宣言》發表6周年紀念儀式時，提出兩韓「不要統一」，並稱韓朝按照客觀現實接受「兩個國家」的現狀；還提出修改或刪除《憲法》第三條的意見。對於在野陣營提出不需要實現朝鮮半島統一的說法，申源湜表示，部分人士追隨朝方主張，並提出與《憲法》相抵觸的說法，令人深感遺憾，並指有關說法十分危險，應該摒棄。