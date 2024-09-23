回收店發現探險家日記　將供博物館收藏

澳洲已故南極探險家約翰斯（David Johns）生前留下的一本日記，早前被無意中捐贈給塔斯馬尼亞一間廢品回收商店，所幸獲店員及時發現。澳洲國家博物館目前已得知此事，並表示有興趣將日記納入館藏，使日記的珍貴內容有機會公諸於世。

澳洲傳媒周一（23日）報道，這本日記封面已經褪色，外觀平平無奇，它寫於1957年，這一年是國際地球物理年，對全球科學發展意義重大。大約兩年前，約翰斯家人在整理物品時，全然不知這本日記的重要性，將它與其他廢品混在一起放入箱子中，捐贈給廢品回收商店。

約翰斯兒子安德魯（Andrew Johns）很高興日記可以被重新找到，並支持把日記捐贈給國家博物館。他形容父親是一位多產的故事講述者和作家，但遺憾過去沒能詢問父親，要求對方把許多故事分享出來，如今對發現這本日記感到非常慶幸，後人能夠通過日記得知父親的所見所聞。

國家博物館目前仍有相關手續需要完成，才能將日記納入館藏，整個過程可能需要3到6個月的時間。館長萊恩（Jono Lineen）表示，這是館方第一次對來自廢品回收商店的物品如此感興趣，日記已經有近70年的歷史，類似物品在後人處理過程中並不起眼，大多數家庭都以某種方式處理掉它們。