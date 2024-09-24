落網槍手曾寫信　出錢籲繼承暗殺特朗普行動

美國白人男子勞思（Ryan Routh）日前在佛羅里達州高爾夫球場附近，企圖槍殺共和黨總統候選人特朗普未遂後落網。檢方周一（23日）在庭上披露更多詳情，指勞思於行動前數月，針對暗殺企圖寫好一封信，呼籲其他人在他失敗後繼承其工作。

勞思周一再次出庭應訊，檢察官認為他對公共安全構成威脅並有潛逃風險，必須繼續拘留候審，法官表示同意。庭上公開一份新文件顯示，一名目擊者稱事發前，有人在其家放下一個盒子，內有勞思寫的一封信、彈藥、金屬管等物品。信中提到這是針對特朗普的暗殺企圖，但很抱歉讓世界失望，自己已盡最大努力並拿出全部勇氣。信中又稱「現在靠你們完成這項工作」，他將提供15萬美元（約117萬港元）給任何事成者。

勞思的信相信為行動失敗而準備，但這是他之前已有其他暗殺企圖，還是為這次在高爾夫球場犯案而寫，目前仍不得而知。檢察官又指勞思被捕時，其車上有一份手寫清單，羅列特朗普上月至下月已現身或即將現身的地點和日期。勞思的手機紀錄亦顯示，上月18日至上周日（15日）期間，他曾多次出現在特朗普的高爾夫球場和海湖莊園附近。