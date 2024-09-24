以證真主黨武器藏居民區　內塔尼亞胡押後赴美

以色列國防軍周一（23日）猛烈空襲黎巴嫩南部造成嚴重死傷，參謀長哈列維強調這是先發制人打擊行動，以軍正剷除黎巴嫩真主黨建造20年的軍事基礎設施，鎖定目標和準備下一個階段，最終目標是創造條件讓以色列北部流離失所的居民返回家園。總理內塔尼亞胡宣布，押後至周三（25日）晚上才搭飛機出發赴美，參加聯合國大會。

以軍周一指控真主黨在居民區放置武器，包括巡航導彈、帶有大型彈頭的火箭彈和無人機。以軍發布照片顯示，黎巴嫩一幢民居閣樓上架設一枚火箭彈，它安裝在液壓發射器上。以防長加蘭特強調，今次行動是粉碎真主黨20年來所建立的一切。以軍發言人哈加里指，以色列周一襲擊真主黨約1,600個目標，其中大部分是針對存放在居民區的武器。

以色列政府周一晚召開安全內閣會議，以媒周二（24日）引述消息報道，會上未決定是否向真主黨展開全面戰爭，並認為若真主黨願意達成安排，以色列對緩解與真主黨的緊張關係仍然持開放態度。會上指出，儘管仍在與黎巴嫩交戰，內塔尼亞胡仍將前往紐約參加聯合國大會，因為這是一個重要的公關機會。