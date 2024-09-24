中俄海軍編隊聯合演練　8艦穿越宗谷海峽

中俄海軍軍艦上周六（21日）起在海參崴出海，展開「北部·聯合-2024」第二階段演習。俄太平洋艦隊新聞處周二（24日）發布消息，中俄軍艦編隊在上述演習框架內駛入鄂霍次克海。日本防衞省統合幕僚監部周一（23日）則指，中俄8艘軍艦穿越北海道與庫頁島之間的宗谷海峽。

俄太平洋艦隊和中國海軍戰艦聯合編隊在渡海期間，演練聯合機動、對抗假想敵無人艇、在艦載直升機參與下實施偵察和對水面情況進行觀察等任務。位於一艘戰艦上的統一航行指揮部負責指揮聯合編隊的行動，俄艦潘捷列耶夫海軍上將號、特里布茨海軍上將號、解放軍驅逐艦西寧號、無錫號、護衞艦臨沂號、綜合補給艦太湖號等參演，擊退假想敵空襲兵器攻擊、實施海上反艦和反潛防禦、演練聯合機動等，亦將執行火炮射擊、使用反潛和防空武器。

日本防衞省自2013年以來第4次發布消息稱，8艘中俄艦艇共同穿越宗谷海峽，包括西寧號等上述軍艦。在這些中俄艦艇之前，中國海軍794號電子偵察船於周日（22日）晚上11時出現在北海道禮文島西北方向60公里海域，隨後於周日至周一在宗谷海峽航行。