談日童被刺死籲嚴懲愛國主義暴行　華學者遭刪文

廣東深圳日本人學校男生被刺死事件，引發兩國轟動。中國政法大學教授趙宏、副教授陳碧上周六（21日）發表題為「我們能為死去的孩子做點甚麼？」一文，提出不要再縱容任何打着「愛國主義」旗號的暴行宣傳，認為再不發聲「我們都是共謀」，但不久後被刪文。

據報道，該文章提到事發後，幾乎所有自媒體都將起因歸結為「幾近癲狂的民粹主義」及「毫無理性的仇恨教育」，但即使可以找到歸因，這種野蠻的殺戮可否被理解甚至原諒。文章又指，穿和服會被認為涉嫌尋釁滋事等情況，顯示愛國主義被利用和拉低，憂慮多少罪惡可以假藉其名進行。文章認為，中國人應銘記日本侵略的暴行和歷史，但如要以更多殺戮和殘暴表現，實在不能為文明所容忍。

文章強調，常識和良知是普通人守護文明也守護自己的唯一武器，呼籲不要輕易就扔掉手中鑰匙、接受一種絕對主義的簡單敍事、放棄來之不易的文明。文章又質問網上的瘋狂反日情緒從何處來，正義感尚存的人們不敢發聲是怕惹不起誰，主張歷史學家要對各自時代的歷史負責任。文章廣傳後獲得不少回響，但也引來民族主義者的質疑。