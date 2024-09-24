師傅維修露台漏水　揭16年前水泥藏屍案

南韓慶尚南道巨濟市一宗水泥藏屍案，相隔16年後終於告破。警方周一（23日）宣布拘捕現年50多歲的男疑兇，他涉嫌在2008年在家中與同居女友爭執後殺死對方，他用水泥密封屍體並置於單位露台，單位業主近日委託裝修師傅維修露台漏水時揭發事件。由於非法藏匿屍體罪的7年追訴時效已過，檢方正調查他吸毒等罪行。

警方調查顯示，疑兇於2008年10月在巨濟市一幢公寓頂層單位用鈍器猛擊女友頭部致其死亡，對方終年30多歲。疑兇之後用行李箱把屍體搬至旁邊的露台，再用水泥和磚塊密封行李箱。由於死者與家人聯繫甚少，她於2011年才被報失蹤。警方起初懷疑其男友作案，但疑兇報稱兩人已分手，導致案件成為失蹤懸案。疑犯繼續在單位居住，直至2017年因毒品罪名入獄。法院於2020年下令騰空單位，業主把單位當成儲物空間。

直至上月，裝修師傅受託維修單位露台漏水問題，他破開水泥後發現行李箱內裝有女子遺體。屍體因密封環境得以部分保存，警方經指紋分析確認身份，驗屍確認她死於被鈍器擊中頭部。警方隨即重新把死者男友列為頭號疑犯，上周四（19日）在梁山市拘捕他。他承認當年與同居女友因感情問題爭執後行兇，之後把死者的手機和兇器投入海中。