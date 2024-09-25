古特雷斯聯大發言　譴責多國開戰踐踏國際法

聯合國秘書長古特雷斯周二（24日）在聯合國大會發言譴責愈來愈多政府與團體覺得自己有資格拿免罰卡，並舉烏克蘭、加薩與蘇丹戰爭為例，他還說全世界都承擔不起黎巴嫩變成另一個加薩。

古特雷斯向世界各國領導人表示：「他們可以踐踏國際法，可以違反聯合國憲章。他們可以入侵另一個國家，全面摧毀整個社會，或是完全不顧國內人民福祉，而且什麼事都不會有。」他指當前這個世界有罪不罰的程度，在政治上站不住腳，在道德上令人無法容忍。

古特雷斯說，「平民正在付出代價－死亡人數增加，人命與社區破碎瓦解」，是時候基於聯合國憲章、國際法與聯合國協議來實現公正和平了。

以色列與巴勒斯坦武裝分子「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭持續近1年，如今這場戰事也可能席捲黎巴嫩，以色列昨天又鎖定攻擊超過1000個黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）的目標。

古特雷斯表示，黎巴嫩正瀕臨邊緣，黎巴嫩人民、以色列人民、全世界的人，都無法承擔黎巴嫩變成另一個加薩。針對蘇丹情勢，古特雷斯表示：「隨着饑荒擴散，一場人道主義浩劫正在發生。然而外部力量持續干涉，卻沒有統一的方式來尋求和平。」

古特雷斯表示，地緣政治分歧繼續深化，地球持續升溫，戰火肆虐且沒有結束的端倪，核態勢與新武器投下一道陰影，全球正緩慢走向難以想像的境地，走向一個恐將吞噬世界的火藥桶。