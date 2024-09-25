總人口首次突破600萬　老齡化加速及生育率跌

新加坡國家人口及人才署周二（24日）發布《2024年人口簡報》，由於工作准證持有者等非居民人口增加，截至今年6月，新加坡總人口達約604萬人，同比增加2%，人口第一次突破600萬。新加坡公民人數增加0.7%，達364萬人；永久居民人數則增加1.2%，達54.49萬人。與此同時，新加坡人口老齡化速度比過去10年還要快，生育率亦持續下降。

數據顯示，非居民人口增加5%，從去年6月的177萬人增至今年6月的186萬人。當中，工作准證持有者居多，其次是外籍幫傭。根據當局預測，到了2030年，新加坡人口可能大大低於690萬人。不過，這690萬人的規劃參數，在2030年代仍適用。

另外，新加坡人口持續老齡化，且速度加快，65歲及以上公民的佔比從10年前的12.4%，上升至今年的19.9%。有大量嬰兒潮一代已步入65歲及以上的年齡段，到了2030年，估計每四個公民就有一人是65歲及以上。80歲及以上的公民，也從10年前的8.5萬人大幅增加65%，達到14.2萬人。該國生育率亦持續下降，去年的公民新生兒只有逾2.8萬名，比前年的3萬多人減少5.1%。居民整體生育率跌至0.97的歷史新低，這可能是受到冠病疫情影響，打亂部分人的結婚和生育計劃。