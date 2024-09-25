美情報機關警告　特朗普面臨伊朗暗殺威脅

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普兩度遭遇刺殺，他的競選團隊周二（24日）指情報官員當日向特朗普匯報，他面臨來自伊朗的暗殺威脅。

特朗普競選團隊發言人史提芬‧張（Steven Cheung）表示，國家情報總監辦公室已向特朗普交代來自伊朗的「真實和特定」刺殺威脅，目標是破壞美國穩定和製造分化。情報官員於過去數月發現持續及有協調的攻擊有所加劇，所有部門的執法人員正努力確保特朗普受保護，以及美國大選不受干預。國家情報總監辦公室發言人指，有向特朗普作匯報，但拒絕透露內容。

特朗普在社交平台「X」發文指，伊朗對他的生命構成大威脅，整個美軍正監視及待命，伊朗已有行動但失敗了，他們會再次嘗試，情況對所有人都不好。他形容自己周圍的人、槍和武器比以前見過的還要多，感謝國會一致批准向特勤局提供更多資金，很高興看到共和黨和民主黨在某些事情上合作。

特朗普於7月13日在賓夕凡尼亞州巴勒特縣造勢時遇刺中槍受傷，本月15日在名下的佛州西棕櫚灘特朗普國際高爾夫球場打波時再次成為暗殺目標。報道指，情報機關曾收到情報指伊朗計劃暗殺特朗普，特勤局隨即加強特朗普的保安，不過官員相信賓夕凡尼亞州事件與伊朗無關。