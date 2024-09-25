王毅稱貿易戰不符中歐利益　盼與法抵制保護主義

中共中央政治局委員兼外長王毅周二（24日）在美國紐約出席聯合國大會期間，分別與法國總統外事顧問博納和新任外長巴羅會面。王毅指出，保護主義不利於歐洲提升競爭力，打貿易戰不符合中歐利益，希望歐洲展現誠意與中方認真磋商，以雙方均可接受的方式解決貿易糾紛。

與博納會談時，王毅稱法國是獨立自主的大國，是國際上促進穩定和發展的重要力量，中法合作為世界提供了正能量，中國致力於進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放，歡迎法國抓住機遇，進一步深化拓展兩國互利合作。博納則說，法國願同中方加強在人工智能、海洋等領域的合作，持續擴大雙向投資。他強調法國堅持戰略自主，致力於建立強大的歐洲，世界也需要一個強大的中國，歐中完全可以透過協商解決分歧，努力避免貿易戰。雙方就烏克蘭危機交換意見，一致認為各方應共同努力，防止戰事擴大，為和談累積條件，推動政治解決。

王毅在會晤巴羅時指出，中方願與法方維持高層交往，加強溝通協調、深化務實合作，相互尊重核心利益是中法關係的政治基礎，希望法國繼續堅持一中原則，尊重中方維護國家主權和領土完整的努力。王毅重申貿易戰沒有贏家，希望法國和歐盟同中方一道抵制保護主義，維護市場規則，妥善處理貿易糾紛。巴羅表示，法國始終堅持一中原則，致力於加強對華合作，這一點不會改變。他亦指出經濟全球化、開放式合作對法國和歐洲至關重要，保護主義不符合利益，法國和歐盟都不願與中國打貿易戰，希望找到實現公平貿易的辦法。