華科學家王中林棄美返華　領導納米技術研究

內媒周三（25日）報道，被譽為「納米發電機之父」的頂尖華裔科學家王中林結束在美國數十年的職業生涯，回到中國開展納米科學和納米技術相關研究。中國科學院和北京市2012年共建的中科院北京納米能源與系統研究所，今年7月召開第一屆理事會成立大會暨理事會第一次會議，通過表決聘任王中林為該所所長、首席科學家。

1961年出生的王中林是納米能源研究領域的先驅，在美國喬治亞理工學院材料科學與工程學院工作近30年，科研上最突出的貢獻是納米發電機和自供電傳感器，為不需電池即可自供電的無線設備開闢技術潛力。綜合多家內媒及喬治亞理工學院一名教授證實，王中林已在美國辭職，並在北京他有份創立的研究所全職工作，惟他本人和喬治亞理工學院未回應。

報道指，納米科學和納米技術領域在能源、醫學以及軍事技術上有廣泛應用，美國近年嚴格審查中美在該領域的合作。美國史丹福大學一項研究稱，愈來愈多華裔科學家放棄美國的工作返華，主因是美國政府打擊經濟間諜的行動。史丹福大學中國經濟和制度研究中心稱，自2018年美國實施中國行動計劃以來，離開美國的中國科學家人數增加75%。