台疑射天弓導彈　美前官員促強硬對陸

美國國防部前官員表示，中美領導人和各級文武官員過去3年半以來雖曾多次對話，卻無阻北京升級侵擾台灣。即將卸任的北約秘書長斯托爾滕貝格上周呼籲中方停止支持俄羅斯的非法戰爭，該名美國前官員希望上月曾到訪北京的白宮國家安全顧問沙利文，也曾發出同樣強烈的訊息。

美國國防部長辦公室中國事務前主任博思科（Joseph Bosco）周二（24日）發表文章指出，中美領導人近年會談後，北京採取軍事、經濟及外交行動，引發美國回應，開啟了新一輪關係惡化的循環，需透過對話來化解緊張局勢。他指北京採取激烈行動，如意圖封鎖台灣的軍演，聲稱是回應台灣或美國的挑釁；而美國不斷宣稱不支持台獨，以安撫北京，但兩國在台灣問題上的矛盾遠比阻止台灣宣布正式獨立更深層及難化解。

台灣交通部航港局發布射擊通報，周二起一連兩日下午2時至4時有導彈射擊，最大彈道高度達10萬英尺，不排除是有「台版薩德系統」之稱的天弓四型導彈。台軍消息稱，天弓四型具攔截解放軍最新型東風17高超音速彈道導彈的能力，明年應會以國防部年度預算方式編列量產。另據台國防部明年預算，軍備局將編列約9.8億元新台幣（約2.4億港元），辦理國防先進科技研究計劃，盼獲得超高音速導彈、無人獵雷等前瞻科技方案。