自民黨總裁選舉明朗化　石破茂成大熱

距離日本自民黨舉行總裁選舉時間愈來愈近，選情開始變得明朗化。當地最新民調顯示，前幹事長石破茂領先，與經濟安全保障擔當大臣高市早苗及前日本環境大臣小泉進次郎形成「三足鼎立」局面。

民調顯示，石破茂獲得26%受訪者支持，高市早苗及小泉進次郎分別手握17%和14%支持率緊隨其後。67歲的石破茂出身政治世家，父親石破二朗曾是鳥取縣知事，在父親友人、前首相田中角榮勸說下開始從政之路，並於1986年7月首次在原鳥取縣全縣選區當選國會眾議員。在整個政治生涯中，他曾4次競選自民黨總裁寶座。

63歲的高市早苗1993年首次當選眾議員，2014年起擔任總務大臣，是日本史上首位女總務大臣。作為右翼政客，她曾深受前首相安倍晉三信任及賞識，包括提倡把自衞隊更名為國防軍。

至於小泉進次郎則是年齡最小候選人，僅得43歲，繼承父親、前首相小泉純一郎政治遺產。他曾任環境大臣，在任期間廢止核能發電，避免2011年福島核事故重演。此外，他曾在美國哥倫比亞大學完成政治學碩士課程 ，能說一口流利英語，深得美國政客喜愛。

除了上述熱門，其他候選人亦不容視，包括內閣官房長官林芳正、外相上川陽子、數碼化擔當大臣河野太郎及自民黨幹事長茂木敏充等。