AI助找納斯卡線　半年尋303幅新地畫

秘魯古代神秘地畫「納斯卡線」自1927年首次被發現以來，一直讓科學家著迷。日本山形大學考古團隊早前利用人工智能（AI），成功在6個月內發現303幅新的納斯卡線，讓已知納斯卡線數量增加近一倍。研究論文已在《美國國家科學院院刊》上發表。

研究團隊邀請AI專家協助尋找納斯卡線，並共同開發出一種AI模型，它能通過分析無人機空拍沙漠照片，識別照片中微弱的納斯卡線迹象。是次新發現的納斯卡線大部分比較模糊，主要為人類及家養動物，當中亦不乏較為抽象圖形，如揮刀的殺人鯨等。

納斯卡線的歷史可以追溯至2,000多年，圖案主要描繪動物、植物、想像中的生物和幾何圖形，相信是通過移動岩石或刮擦地面生成。在今次研究啟動前，考古學家已累計發現430幅納斯卡線，卻因為許多納斯卡線清晰度不高，近年調查速度逐漸放緩。

山形大學納斯卡研究所副所長、文化人類學教授坂井正人表示，傳統的研究方法是從高解像度圖像中通過肉眼辨識納斯卡線，這種方法速度緩慢，而且存在遺漏風險，使用AI使科學家能夠以更快、更精確的方式繪製納斯卡線分布圖，未來將繼續調查這些地畫的製作目的。