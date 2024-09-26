英媒指華加強監控東北邊境　防脫北者湧入

英國傳媒周三（25日）報道，中國政府近年加強東北邊境監控，包括設立全新遣返中心，安裝數百個智能人臉識別鏡頭，其中駐守邊境警員更獲分配完成識別及驅逐無證非法移民配額。有學者及知情人士估計，中方打擊非法移民有助於北京處理與平壤之間外交關係，同時能夠維持中國周邊地區的穩定。

經查看逾100份政府公開文件及採訪多名消息人士後，英媒發現吉林省邊境警察2024年財政預算案中，約3,000萬元人民幣（約3,330萬港元）用來升級邊境安全，包括購買新巡邏艇等，另外亦定下目標，要求18個邊境警崗及小組需調查及處理至少10名無證非法移民之餘，解決各宗驅逐出境亦不得超過30天，以及實現95%的遣返率等。

報道另提及，自爆發新冠疫情以來，中國已實施密切監控在華的北韓人社交媒體帳戶，由2023年起開始加強，包括採集指紋、聲音及臉部數據等。人權專家、美國前副助理國務卿科恩（Roberta Cohen）估計，北京擔心太多北韓人前往中國會引起效倣效應，大量「脫北者」外逃可能會破壞北韓穩定，促使朝鮮半島在南韓領導之下達成統一，導致美國擴大在半島政治及軍事影響力。

在北京，中國外交部表示，中方依法維護入境秩序，同時保障在華外國人的權益，又指上述報道完全不符合事實。北韓駐中國大使館及駐聯合國代表團暫未回應。