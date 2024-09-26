以黎瀕臨全面開戰　美法推動停火

美國總統拜登周三（25日）警告，以色列和黎巴嫩真主黨有機會全面開戰，同時仍有機會從根本上改變區域局勢。報道指，美國和法國正推動以黎達成停火協議，以色列總理內塔尼亞胡已對協議談判「開綠燈」。經多番延誤後，內塔尼亞胡周四（26日）完成安全內閣會議後，啟程前往美國紐約出席聯合國大會。

知情官員透露，現在的基本構思是以黎停火最多4周，期間繼續談判在黎巴嫩和加薩地帶停火的協議。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯亦會宣布停火，以軍將留在加薩但不會入侵黎巴嫩。談判之後會聚焦升級聯合國安理會第1701號決議，更好地執行停火和確保真主黨撤出以黎邊境，退至黎巴嫩利塔尼河。

拜登表示，以色列和真主黨同意停火將有助緩和加薩局勢，這是有可能達成的，他正動員所有力量完成此事，他渴望見到該區有改變。聯合國大會正在紐約召開，美國國務卿布林肯等官員在過去3天一直爭取其他國家支持以黎停火方案，法國亦有份擬定計劃。布林肯稱，方案目標是緩解局勢，讓以色列和黎巴嫩的撤離民眾平安回家的最佳方法不是戰爭，以是透過外交協議，創造安全邊境。