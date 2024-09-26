華批新西蘭鼓譟情報威脅　滋擾恐嚇在紐僑胞

新西蘭本月初發布安全威脅環境年度報告，稱中國在新西蘭仍是一個複雜的情報隱患，正進行的外國干涉活動既複雜又具欺騙性。中國國家安全部周四（26日）發文批評，新西蘭多次針對中國炮製虛假訊息，鼓譟所謂中國情報威脅，滋擾和恐嚇當地華僑，有關事件性質惡劣，中方堅決反對。

中國國安部文中指摘，新西蘭上述報告多處無端指摘抹黑中國，該國安全情報機構已不是第一次散布相關謠言。文章指出，所謂中國情報威脅完全是捕風捉影、無中生有，反映出紐方的意識形態偏見和冷戰思維，違背了兩國達成的合作共識，無益於中紐關係健康穩定向前發展；而滋擾和恐嚇在紐僑胞性質惡劣，對他們極不公平，絕對不可接受。

文章批評，新西蘭一再拿中國網攻來「炒冷飯」，散布各種中國黑客威脅的虛假訊息，更偽裝成受害者，配合西方情報組織「五眼聯盟」肆意竊取別國訊息數據、從事間諜活動。文章呼籲紐方秉持理性客觀的對華認知，不選邊站隊，應為華僑華人和留學生在紐工作、學習、生活創造公平、非歧視性的良好環境，並與中方相向而行，增強雙方互信。中國國安機關將在隱蔽戰線全力反制外部遏制打壓，堅決維護國家主權、安全、發展利益。