日駐華大使晤遼寧省委書記　促合作確保日僑安全

日本駐華大使金杉憲治周三（25日）在遼寧瀋陽，與遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬舉行會談，對廣東深圳發生的日籍男童遇襲身亡案表示擔憂，指出日本對華經貿來到大的岔路口。情況極嚴峻。郝鵬就案件表示非常遺憾，強調絕不允許任何不法行為。

金杉憲治表示，將與遼寧省在經濟貿易和人員交流方面推進合作，確保日僑安全是最基本事項，要求加強日本人學校的安全措施。他提及案發日是反日情緒高漲、在瀋陽發生的九一八事變93周年，在華日僑普遍感到不安。郝鵬回應稱，有責任讓包括日本人在內的所有外國人安全放心。日媒周四（26日）報道指，案發逾一周後，愈來愈多日資企業開始支援駐華人員的家屬回國，採取承擔回國費用等措施。

據中方通報，郝鵬在會上指出，日本是遼寧第一大對外貿易合作夥伴、第二大投資來源地，將持續優化營商環境，為包括日企在內的外資企業在當地發展創造更好條件。他期待雙方進一步深化多領域合作，持續擴大友城交往，不斷加強經貿往來，積極拓展人文交流，為中日關係健康穩定發展貢獻更多力量。