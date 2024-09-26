涉充當中國代理人　前紐約州華裔高官出庭遇示威

美國紐約州華裔前高員孫雯及其丈夫胡驍被控非法充當中國政府代理人，案件周三（25日）在紐約市布魯克林聯邦法院進行「狀態聆訊」，數名華人帶着鹽水鴨到法院門口表達對她的不滿。

「狀態聆訊」是指檢方和辯方在法庭參加由法官主持的會議，目的是討論案件現狀，為資訊交流提供便利，就可能的解決方案進行談判。孫雯取保候審時有一項限制條件，不允許她和中國使領館官員​會面，她的代表律師在聆訊期間提出不應禁止孫雯在公共場合與中國使領館官員進行無事先計劃的對話。法官要求孫雯的律師遞交詳細請求，排除她與中方官員會面是預先協調的可能性。

聆訊亦討論孫雯與胡驍的案子是否分開審理的問題，法官認為整件案是複雜的刑事案，涉及一個國際實體，還有許多證據需要翻譯，因此審理過程可能會非常複雜，耗時良久。聆訊持續約半小時，孫雯及胡驍離開法院時沒有回應在場記者提問。

數名帶着自製鹽水鴨的華人在法院門口，試圖把鴨子送給孫雯，並高喊「可恥，孫雯！」，稱身為在美國的華人，不應做有損美國國家利益的事。示威者送鹽水鴨應是諷刺孫雯，她被指曾收受一位中國政府官員私廚烹製的南京鹽水鴨有關。