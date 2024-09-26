美再提供彈藥　將加碼80億美元援烏

美國國務卿布林肯周三（25日）宣布，華府將向烏克蘭提供新一批軍事援助，包括中程集束彈等，總值約3.75億美元（約29.25億港元）。華府還將於周四（26日）公布向烏克蘭提供兩筆軍援，合共總值80億美元（約624億港元）。

布林肯公布的軍援方案涉及空對地炸彈、空射型集束彈藥、防雷伏擊防護車、橋接系統，以及高機動火箭系統（HIMARS）、標槍反坦克導彈和其他反裝甲武器的彈藥等。

除此之外，美國官員指華府將於周四知會國會，計劃本財政年度於下周一（30日）完結前用完總統縮編權剩餘的援烏資金，約有55億美元（約429億港元），將用於多個援烏方案，會在下個財政年度陸續公布。華府同日會再宣布一筆由烏克蘭安全援助倡議撥款的24億美元（約187.2億港元）援助，用於採購援烏軍備。

對於美國和英國正考慮撤銷烏克蘭使用西方遠程武器打擊俄羅斯的限制，俄羅斯副外長韋爾希寧直言允許基輔用西方武器對俄羅斯領土縱深發動打擊的後果顯而易見，希望美國有足夠的智慧和理性不讓局勢發展到這一步。