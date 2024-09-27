執政自民黨今選總裁　呈三強帶出局面

日本執政自民黨周五（27日）舉行總裁選舉，由9人爭奪寶座，人數創1971年採用推薦人制度以來之最，當選人將接替岸田文雄出任首相。縱使候選人人數眾多，卻呈現前幹事長石破茂、經濟安全保障擔當相高市早苗及前環境大臣小泉進次郎領先局面。外界估計，岸田文雄及其內閣下周一（30日）或提出總辭，國會隨後就會召開會議，任命自民黨新總裁成為新首相。

經過兩周辯論及競選活動，9名候選人與其他自民黨議員周五將齊聚東京黨總部。由於自民黨在日本國會手握多數席位，即代表新總裁將篤定成為下一任首相。根據規則，367名自民黨籍國會議員每人獲得一票，各地地方議員、普通黨員及註冊支持者所投票數將按比例換算成為另外367票，合共734票，得票過半者當選總裁。若無候選人取勝，得票最多兩名候選人將進入決選。假如在第二輪投票中出現罕見平手情況，則以抽籤決定勝出者。

除了石破茂、高市早苗及小泉進次郎，其餘6名候選人分別是前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、數碼化擔當大臣河野太郎、內閣官房長官林芳正、自民黨幹事長茂木敏充、前內閣官房長官加藤勝信及外務大臣上川陽子。

當新首相誕生後，他會從自民黨高層中揀選新內閣成員，也可能宣布提前大選，最早可能下月27日舉行，藉此尋求國民民意授權。