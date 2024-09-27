以軍炸220黎巴嫩目標　殺真主黨空中部隊指揮官

以色列國防軍持續空襲黎巴嫩，打擊真主黨指揮鏈。以軍周四（26日）宣布，當日空襲黎巴嫩首都貝魯特南部市郊達希耶，擊殺了負責空中部隊的真主黨指揮官蘇魯爾（Mohammed Srur）。真主黨周五（27日）證實蘇魯爾在以軍空襲中身亡。

以軍戰機空襲一幢相信蘇魯爾藏身的建築物，成功擊殺他。以軍指，蘇魯爾於1980年代加入真主黨，擔任過多個職位，包括防空部隊、拉德萬部隊的阿齊茲小隊，並曾任真主黨駐也門武官，參與也門叛軍青年運動空中部隊。他現時指揮真主黨的無人機機隊、巡航導彈和防空系統，近年來領導無人機製造，並在黎巴嫩建立製造爆炸性無人機的地點，部分位於貝魯特的民用建築下。他亦指揮真主黨用無人機和巡航導彈，對以色列發動多次空襲。

國防軍總參謀長哈列維表明，以軍必須繼續打擊真主黨，多年來一直在等待這個機會，軍方不斷努力取得成就，消滅更多真主黨高級成員，阻止武器轉讓，摧毀真主黨的火力，並在整個黎巴嫩攻擊它。

戰況方面，以色列周四派戰機空襲黎巴嫩南部和貝卡谷地的220個真主黨目標，真主黨則向以色列北部城市發射超過175枚火箭彈。以軍亦攻擊黎巴嫩接壤敍利亞邊境，阻止武器從敍利亞轉運給真主黨。青年運動也向以色列中部發射一枚地對地導彈，被以軍箭式防空系統攔截。