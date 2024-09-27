拜登加碼80億美元援烏　澤連斯基訪白宮闡述勝利計劃

烏克蘭總統澤連斯基周四（26日）到美國白宮分別會見美國總統拜登和副總統賀錦麗，闡述了烏克蘭的「勝利計劃」。在會面前，拜登宣布向烏克蘭加碼近80億美元（約624億港元）軍事援助，協助烏克蘭戰勝俄羅斯。

拜登表示，今批軍事援助有24億美元（約187.2億港元）來自烏克蘭安全援助倡議基金，意味不會立即應用到戰場，需從國防工業或合作夥伴採購武器及彈藥，並非從美國武器庫提取。拜登也宣布，美方將向烏克蘭提供遠距遙攻精準彈藥，增強烏克蘭的遠程打擊能力。

拜登在白宮會見澤連斯基時，承諾在明年1月卸任前，美國會把所有已批出的軍援送到烏克蘭。澤連斯基向拜登交代「勝利計劃」，但內容目前未公開，白宮僅指二人討論了美國對烏克蘭抗俄的支援，以及勝利計劃的外交、經濟及軍事領域問題。澤連斯基在社交平台「X」發文稱，他與拜登商討了加強計劃的細節，協調美烏立場，以及責成團隊磋商下一​​步行動。

賀錦麗則向澤連斯基不點名批評共和黨總統候選人特朗普，指出美國有人強迫烏克蘭放棄大幅主權領土，這些建議與俄羅斯總統普京一樣。她明確表示，這不是和平建議，而是投降建議，危險及不可接受。美國不應把自己與世界其他國家隔絕，美國援助烏克蘭不是做善事，因為這符合美國的戰略利益。澤連斯基重申，烏克蘭需要緊急加強防空能力，將俄羅斯的威脅減至最低。