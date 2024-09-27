馬斯克否認與梅洛妮戀愛　母同發文闢謠

美國富豪馬斯克與意大利女總理梅洛妮周一（23日）參加美國智庫大西洋理事會一場晚宴，二人席間的「親密交談」畫面引起熱議，不少網民覺得他們有戀愛關係。馬斯克周三（25日）否認傳言，其母親邁厄‧馬斯克周四（26日）亦在社交平台「X」為兒子闢謠。

馬斯克在晚宴向梅洛妮頒發智庫的「全球公民獎」，他發言時形容梅洛妮的內在比外表更美麗，又說這些話不能總是用來描述一名政治家，引來全場笑聲。其後，「X」用戶「

Dr. Simon Goddek」發文分享馬斯克與梅洛妮坐在晚宴餐桌深情凝視對方的相片，寫道「我們都知之後發生甚麼事」，引起各方猜測。馬斯克在貼文留言指，當時是和母親一起參加晚宴，他和梅洛妮之間不存在任何戀愛關係。

邁厄‧馬斯克轉載Dr. Simon Goddek的貼文，稱「我（當日）與伊隆（馬斯克的姓名）一同回酒店」，並附上一個思考的表情符號。她之後又上傳一張拍到馬斯克坐在她與梅洛妮中間的晚宴相片，直言「找到這張在活動上與梅洛妮一起的照片。所以停止所有愚蠢的暗示吧」。