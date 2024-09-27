石破茂屢敗屢戰　曾4度落選自民黨總裁

日本自民黨前幹事長石破茂過去曾四度問鼎總裁寶座，最接近一次是2012年9月在第二輪投票不敵安倍晉三。他今年第5次挑戰總裁大位，在黨內大多數派閥已不再存在的情況下，周五（27日）終於一償心願，當選黨總裁，篤定成為日本首相。

67歲的石破茂1957年2月4日在東京出生，父親是前鳥取縣知事石破二朗。他1986年7月首次在原鳥取縣全縣區當選國會眾議院議員，至今已10度當選，曾創立水月會（石破派）。在日本國民和自民黨黨員心目中，其人氣一直很高。

在國內問題上，石破茂主張新資本主義，並強調東京應集中改善經濟及擴張人口。在國際問題上，他主張外交政策應保持誠實態度，與兩韓建立信任關係。

自2002年擔任防衞廳長官後，石破茂未再參拜靖國神社。他主張與中國大陸建立互信關係，不過同時與台灣走得很近。例如，他8月12日曾與日本跨黨派議員訪台，與台灣副總統蕭美琴舉行會談，雙方曾討論維護亞太地區和平及強化日台合作等議題，會後提到：「要讓大陸認識到即使行使武力也不會成功，或需要付出巨大代價。」