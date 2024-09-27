菲向坐灘軍艦運補　華智庫批美遏華激化南海爭議

中國智庫平台「南海戰略態勢感知計劃」周五（27日）在北京發布《南海航行及飛越狀況報告》，指摘美國近年推進「以海遏華」，南海問題有所發酵，部分爭議存在激化趨勢，但目前摩擦主要存在於爭議各方之間，爭議問題並沒有影響其他國家在南海享有的航行及飛越自由。中國海警局同日證實，菲律賓周四（26日）向非法「坐灘」仁愛礁軍艦運送補給。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，依照中菲雙方達成的臨時性安排，菲律賓周四派一艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。中方希望菲方信守承諾，與中方相向而行，共同管控海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域進行維權執法活動。

報告指，南海是世界上最繁忙、最繁榮、最開放的海。經濟貿易方面，每年有50餘萬艘次商船通過南海，全球貨物貿易40%左右經過南海及其周邊海峽，每年有上百萬艘次的各類民用船只和上百萬架次的各類民用飛行器在南海活動；每年域內外國家在南海的軍事活動，包括2萬多艘次艦艇的水面力量存在，還有3萬多架次各類軍機和各種空中力量。

報告強調，國際法支持的航行自由與美國渲染的所謂「航行自由行動」是完全不同的概念，中方應對外方涉海空侵權行為的處置措施符合國際慣例且合理合法。南海戰略態勢感知計劃主任胡波指，航行自由行動是美國認為《聯合國海洋法公約》會對美軍在全球海域自由進入構成威脅，於1970年代末開始實施，形容是赤裸裸的霸權，將增加航道安全的危險系數和擦槍走火的風險。對於美國經常指摘中方攔截「危險」和「不專業」，他則認為是偷換概念。