與羽毛球會角力持續　安洗瑩遭揭受隊內欺凌

南韓羽毛球運動員安洗瑩今年8月奪得巴黎奧運女單羽毛球金牌後，炮轟南韓羽毛球協會指定贊助商的產品品質不良，要求放寬約束。南韓國會近日介入調查更揭發，安洗瑩過去7年受隊內欺凌，需為前輩清洗衣物包括男性底褲。協會會長金澤圭周二（24日）指，領導層正處理清洗衣物的習俗問題，而使用指定贊助商產品是既有規定，他承諾未來會調整。

安洗瑩2017年以初中三年級生身份，破格入選南韓羽毛球代表隊，成為隊內最年輕球員。她是三星生命保險羽毛球俱樂部隊員，更與美國運動用品品牌Nike簽署個人代言合約。安洗瑩代表南韓出戰巴黎奧運期間需穿着國家隊指定贊助商、日本運動品牌Yonex的裝備，她奪得奧運金牌後投訴Yonex波鞋不合適，導致她腳底嚴重磨損受傷，而南韓羽毛球協會對自己此前投訴不聞不問。安洗瑩要求國家隊放寬贊助商約束，更威脅退出國家隊。

南韓國會早前宣布對南韓羽毛球協會展開調查，發現協會高層官員去年秘密收受贊助商Yonex約1.5億韓圜（約88萬港元）物資，涉嫌與贊助商勾結貪污。南韓文化體育觀光部體育局長李正宇指，協會違反補助金管理相關法律，並存在貪污和瀆職的可能性。