AUKUS防長會議　英澳將簽協議共建新核潛艇

美國國防部長奧斯汀、英國國防大臣賀理安、澳洲國防部長馬爾斯周四（26日）在英國倫敦出席第3次美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）國防部長級會議。賀理安證實，英國和澳洲已展開談判，希望達成正式條約把AUKUS納入法律，共同建造新一代核動力潛艇和進行技術交流。奧斯汀指注意到外界對美國潛艇生產延誤的憂慮，五角大樓仍對擴大潛艇建造能力的行動充滿信心。

奧斯汀在會後聯合記者會指出，三個國家都明白AUKUS將是一個漫長過程，各方正達到讓澳洲在2030年代末或2040年代初部署核動力潛艇的所需基準。三國了解AUKUS框架的複雜程度，以及將要為擁有受過訓練的軍官、船員與造船廠工人的核潛艇，並打破核推進等領域的技術交流障礙，而進行的艱巨工作。奧斯汀強調，美英澳為確保全球安全與穩定所做的投資「非常值得」。三位防長提到以色列與真主黨之間交火和加薩戰爭，以及俄羅斯入侵烏克蘭。

馬爾斯指，澳洲和英國將談判一項雙邊條約，以實現雙方早前在AUKUS框架下達成，共同建造的新一代AUKUS級攻擊核潛艇（SSN-AUKUS），條約的主題將涉及工業合作、技術轉移，以及其他機制的運作方式。他強調澳洲為AUKUS的長期財務開支是戰略需要，因為在未來數十年柴電潛艇將愈來愈容易被發現。賀理安則宣布，會上同意把英國製魔鬼魚（Sting Ray）反潛輕型魚雷，提供予美國和澳洲的P8A海上巡邏機使用。