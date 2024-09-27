8.2米高巨嬰雕塑豎立廣場　外表詭異嚇壞大人

為了讓學童關注環保，英國羅奇代爾議會近日在市政廳外的城鎮廣場上，豎立了一個巨大的女嬰木偶藝術裝置。由於外表相當詭異，不少途經的成人都形容這個裝置令人毛骨悚然，但小朋友都對其充滿好奇和熱情。

根據英媒報道，這個巨嬰雕塑名叫莉莉（Lilly），高達8.2米，擁有可活動的巨大四肢，以及有如木偶一樣可開合的嘴巴。議會還安排了工作人員在現場講解，與受邀學校團體互動，包括鼓勵學童透過詩歌、藝術作品、表演和歌曲，對着莉莉分享有關他們未來照顧大自然和動物的計劃。

從羅奇代爾議會在社交網上分享的貼文可見，甚至有一群小學生對着莉莉唱兒歌，完全不害怕。儘管孩子們沒有被莉莉嚇倒，但一些成年居民卻感到害怕。有路人表示，莉莉閉眼時已足夠令人毛骨悚然，當它睜開眼睛，恐怖度更翻倍。有網民直言莉莉是他見過最醜的嬰兒，還有人打趣指它像惡魔。

當地議員蘇史密斯（Sue Smith）則表示，孩子們對莉莉的反應，興奮得令人難以置信。她認為能激發羅奇代爾的孩子們有關氣候變遷的對話，並想像一個更美好的世界至關重要。縱然來自成年居民的抗議聲不少，巨嬰雕塑仍將展示至下月29日。