內塔尼亞胡聯合國大會發言　多國代表離席

以色列總理內塔尼亞胡周五（27日）到美國紐約出席聯合國大會，當他上台後，多國代表離開聯合國大會大廳；當他發言時，現場響起一片噓聲。內塔尼亞胡之後談及中東局勢，指以色列將繼續打擊黎巴嫩真主黨，直到所有目標實現。在加薩戰事方面，他稱如果巴勒斯坦武裝組織哈馬斯投降、放下武器及釋放人質，戰爭就可以結束。

內塔尼亞胡表示，今年並不打算來來到聯合國大會，但最終決定來這裡澄清事實，並想為他聽到的謊言和誹謗辯護。他指出，在去月10月7日哈馬斯襲擊前，以色列與沙特阿拉伯的關係正常化協議已接近達成，但最終事與願違。

在加薩問題上，內塔尼亞胡說：「我們不想看到任何人、任何一個無辜的人死亡。這總是一個悲劇。」他透露，以軍在過去近一年的行動，已擊斃或俘虜了哈馬斯4萬名武裝分子中一半以上，並摧毀哈馬斯90%的火箭彈。

內塔尼亞胡呼籲聯合國安理會重新對伊朗實施制裁，以確保伊朗不獲得核武，並揚言以色列將盡其所能確保其不獲得核武。至於真主黨，他說：「我們不會休息，直到我們的公民能夠安全返回家園，我們不會接受恐怖主義軍隊駐紮在我們的北部邊境。」