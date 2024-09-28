聯軍未來兩年陸續撤走　最終日期視乎實際情況

美國政府和伊拉克政府周五（27日）發表聯合聲明，宣布以美國為首的國際聯軍將於未來兩年陸續撤出伊拉克，結束在當地的打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）任務。五角大樓發言人辛格強調，美國並非從伊拉克撤兵。

聲明表示，伊拉克和美國同意在未來12個月、不遲於2025年9月結束聯軍在伊拉克的軍事任務，然後過渡到雙邊安全夥伴關係支援伊拉克部隊，並持續威懾IS，伊拉克將分別與美國、北約及其他聯軍成員國達成雙邊協議。美軍目前有2,500人派駐伊拉克，另有900人駐敍利亞，美軍在敍利亞的任務會持續至少維持到2026年9月，要根據敍利亞情況再評估。

美國官員指，從伊拉克撤軍的最終日期會視乎當地情況，讓美伊政府有時間重新評估美軍應否無限期地部署。如果IS恢復在伊拉克和敍利亞的大規模襲擊，美軍可能會繼續部署。美國在伊拉克的軍事足迹，包括兵力、基地等將會減少，但會在庫爾德自治區埃爾比勒保留顯著的軍事存在，美軍教官也會繼續作為反恐顧問，駐敍利亞美軍數量則可能因應美軍調動區內資產而有所增加。