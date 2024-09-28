以色列稱伊朗謀2040年滅以　遂擊殺納斯魯拉

以軍周五（27日）對黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉採取斬首行動後，一名以色列高官稱情報顯示伊朗計劃圍堵並於2040年消滅以色列，但巴勒斯坦回教激進組織領袖哈馬斯領袖辛瓦爾在其他伊朗代理人準備好前，便於去年10月7日大規模襲擊以色列。以色列自此試圖破壞伊朗的計劃，認為納斯魯拉是關鍵人物，不能忽視。為避免爆發全面戰爭，以色列決定擊殺納斯魯拉。

該名高官表示，以色列不阻止伊朗的計劃並作出徹底改變，就無法生存。他承認無可能在不爆發全面戰爭下改變現況，以方預期全面與真主黨開戰，即有機會與伊朗爆發更廣泛戰事。另一個解決方法是擊殺納斯魯拉，這樣不只是消滅了前線力量，亦摧毀了軸心的主軸。他指出，某些人是無法替代，納斯魯拉是例子之一，無容置疑。

高官續指，約兩周前，以色列內閣決定不能讓以色列人在國內活得像難民，所以新增正式戰爭目標，讓民眾可安全返回家園，削弱真主黨力量，迫他們撤出以黎邊境，破壞以黎邊境的真主黨設施，改變力量平衡。最重要的是，以軍成功在短時間內摧毀真主黨過去30年與伊朗建立的導彈和火箭能力。他重申，以色列不尋求更廣泛戰爭，伊朗需考慮現在要做甚麼。