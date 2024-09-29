王毅聯大發表演講　指台灣問題沒有灰色地帶

中共中央政治局委員兼外長王毅上周六（28日）在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論，並發表演講。王毅指出，今天的世界，各國安危休戚與共，沒有任何國家可以獨善其身、獨享安全，各國應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，通過對話協商化解矛盾分歧，推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

王毅強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是現實。53年前，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。在這一原則問題上沒有灰色地帶，沒有模糊空間。

王毅就烏克蘭危機、巴勒斯坦、阿富汗、朝鮮半島等熱點問題闡明了中方立場，就完善全球治理提出中國主張。他表示，面對制裁封鎖的單邊霸凌，中國堅定支持維護國際體系的公平開放，提升全球發展的普惠協同，共同反對技術封鎖，共同抵制脫鉤斷鏈。面對維護人權的時代課題，中國主張尊重各國自主選擇人權發展道路，任何國家都不能把自己的意志強加於人，不能打着人權幌子肆意干涉別國內政。