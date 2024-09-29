以方數月前已得悉納斯魯拉位置　華府感覺被誤導

以色列空襲擊殺黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉後，外界關注中東局勢走向。以色列傳媒周日（29日）引述美媒指，以方早於數個月前已得悉納斯魯拉的位置。另外，有美國官員指，華府在以軍戰機升飛並開始行動後才被告知這次襲擊，形容感覺被誤導。

以媒指出，該計劃於上周一（23日）制定，但直到上周三（25日）才進行討論。以色列國防軍總參謀長哈列維、摩薩德局長巴尼亞和防長加蘭特在初步會議一致支持該計劃。然而，一些內閣部長提出反對，當中包括財長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）。據報，他擔心行動會損害以軍在加薩的活動。

儘管如此，內閣還是有條件地批准了有關提議。加蘭特和哈勒維上周五（27日）致電予總理內塔尼亞胡，告訴他建議繼續行動；內塔尼亞胡答應了，然後前往紐約出席聯合國大會。他當日發表演講僅一小時後，以色列空軍飛越貝魯特，開始投擲炸彈。

一名美國官員指出，在黎巴嫩上周遭受了數天的以軍猛烈空襲後，美國認為其與以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）就可能的停火進行真誠的談判。詎料華盛頓在以軍開始擊殺納斯魯拉的行動開始後才被告知，令美方感到被誤導。