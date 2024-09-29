台F16V電子戰掛艙與美軍不同款　恐違立法院決議

台灣空軍訂購66架F16V戰機，盛傳可望採購L3 Harris研發的AN/ALQ-254（V）1電子戰掛艙，卻有別於美國空軍的同型戰機配置。由於台灣立法院曾通過決議，軍購須引入美軍同款裝備，電子戰掛艙採購計劃恐違反決議。

美國空軍F16V採用諾斯諾普格魯曼開發的新一代AN/ALQ-257「整合蝮蛇電子戰套件」（IVEWS），配合同廠生產的AN/APG-83主動電子掃描陣列雷達，升級電子戰能力。IVEWS今年完成研發與作戰測試，美國空軍將在評估後公布量產合約，展開生產與改裝計劃。AN/ALQ-254（V）1有「蝮蛇之盾」之稱，但知情人士指其實只是L3 Harris把ALQ-211改名。巴基斯坦空軍F16裝備了ALQ-211，而巴基斯坦親中令人擔憂使用同款裝備有洩密疑慮。

台灣空軍擁有80套使用逾20年的AN/ALQ-184（V）7電子戰掛艙，隨著140架F16A/B升級為F16V，原本打算斥資1.6億美元（約12.5億港元）採購新型電子戰系統，卻延宕近10年。台灣最初打算與美國合作投資研發並購入42套ALQ-131A FMS電子戰掛艙，後來因成本上漲只能以相同價格購買12套，最後停止研發。台灣空軍目前執行一項未曾公開，總額達13.55億美元（約106億港元）的電子戰掛艙及彈藥採購案，與F16V有關。