美軍擬定作戰計劃　因應3年後或爆發對華戰爭

中國軍方相隔44年，上周三（25日）向太平洋公海海域發射1枚洲際彈道導彈，引發國際關注。美媒上周六（28日）報道，美國海軍作戰部長近日發布名為「33號計劃」 （Project 33），或為因應2027年可能爆發的中美戰爭。

報道稱，美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）9月18日發布最新的《美國作戰海軍領航計劃》，目的除為2027年可能爆發的美中戰爭做好準備，還有增強美國海軍的長期優勢。而「33號計劃」則是實現這兩個目標的兩種主要方式之一。美媒稱，該計劃旨在整合人工智能和無人系統，並改善維修、訓練和招募水平，以保持在美軍在印太地區的戰鬥優勢，確保至少80%的軍艦、潛艇和戰機能在短時間內投入作戰。他又稱，美軍需要採用機械人、自主、更便宜的技術，幫助補充和擴大常規由人駕駛艦隊的射程和殺傷力。

但弗蘭凱蒂坦言，這目標將無法在其3年任內完成。因此，他不得不考慮如何利用現有資源，以不同的方式思考、行動和運作，從而在盡可能短的時間內取得最大收益。報道引述國家安全分析師的看法指，美國最新的福特級航空母艦，造價高達130億美元（約1,014億港元），每年維修費數億美元，但是中國的東風26B導彈僅需該航母造價的一小部分，就能直接擊沉該艦，或摧毀其飛行甲板。