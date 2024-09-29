首個猶太狗狗主題月歷　萌爆引關注

猶太人每7天所守的安息日是個喜慶蒙福的日子，當然要與家人及寵物共度歡樂時光。社交網上近日有猶太人分享養狗心得的專頁和日曆批發商合作，推出為猶太和非猶太愛狗之人而設的狗狗月歷，以獨特而有趣的方式宣揚猶太人的宗教和文化。

這款月曆號稱是有史以來第一個以猶太狗狗為主題的月歷，每個月都有一張全彩色照片，上面是一隻超級可愛的狗在慶祝猶太節日，或穿着猶太主題的衣服及配飾。內容除了有作為每月之星的不同狗狗簡介，也標註了有關狗的主題節日、猶太和以色列的節日，甚至加拿大的國定假日也包括在內。

獲選入月曆的小狗，不乏來自以色列和加拿大等國的網紅狗狗，比如5歲棉花面紗犬「Shayna Maydele」被評為可能是紐約最猶太的狗，在社交網有超過2.1萬名粉絲，照片中的牠戴着圓頂小帽和主人一起慶祝安息日。而兩歲的三色蝴蝶犬「Finley」是7月的封面狗，戴上印有大衞之星的藍色頸巾，牠早前剛在紐約時裝周上首次走秀。

月曆的聯合始創人弗里斯（Rabbi Robyn Frisch）表示，很高興愛狗人士可在10月2日開始的猶太新年前，及時買到一本心愛月曆。月曆部分利潤將捐贈給以色列導盲犬中心。