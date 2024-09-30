美軍加強態勢　林肯號續留中東將成雙航母局面

以色列上周五（27日）進行斬首行動擊殺黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉，中東局勢急轉直下。美國防長奧斯汀周日（29日）下令海軍航空母艦林肯號及其驅逐艦編隊繼續部署中東，連同數日前出港前往中東的杜魯門航母打擊群，意味美軍繼今年8月後，將再次在該區部署「雙航母」。五角大樓還宣布，未來數天會向中東增派額外空中支援力量，並已下令額外部隊準備好調動到區內。

林肯號於7月中旬駛離加州聖迭戈北島海空軍基地，原定部署印太地區，但因以色列先後擊殺真主黨高級指揮官舒庫爾和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞，中東局勢進一步升級，林肯號奉命緊急轉航前往中央司令部責任區，並於8月下旬抵達中東，與原本部署該區的羅斯福號航母打擊群形成「雙航母」局面，震懾伊朗及其代理人。至本月中旬，羅斯福號離開中東，部署到印太司令部責任區。

五角大樓發言人賴德公布，美國將在未來幾天內增派空中支援力量到中東，而黃蜂號兩棲後備群將留守東地中海。後備群包括兩棲運輸船塢艦紐約號、船塢登陸艦奧克希爾號，以及數千名海軍陸戰隊人員，必要時能執行從黎巴嫩撤僑的任務。黃蜂號搭載由海軍陸戰隊F35B戰機，必要時可提供額外空中打擊力。五角大樓指，部署中東的艦艇獲戰機和攻擊中隊支援，包括F22、F15E、F16和A10。

此外，奧斯汀指示更多美軍部隊準備調遣，評估美軍應對不同緊急情況的戰備狀態。賴德警告，如果伊朗或親伊朗組織利用此時刻攻擊區內美國部隊或利益，美方將採取必要行動防衞。

白宮國家安全委員會發言人柯比指，美國已調動額外兵力到中東，現在的軍事能力比4月伊朗首次直接打擊以色列時的高，有非常強大的軍事能力防衞美國及協防以色列。華府正觀察真主黨將如何填補領導層真空，1時持續與以色列商討正確的下一步。