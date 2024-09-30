菅義偉任自民黨副總裁　麻生太郎成為最高顧問

日本執政自民黨新任總裁石破茂周一（9月30日）舉行臨時總務會，改組黨內高層人事安排，決定由前首相菅義偉出任自民黨副總裁，現任總務會長森山裕擔任幹事長，並由麻生太郎出任新設的自民黨最高顧問一職。確定自民黨領導層人事後，臨時國會將於周二（10月1日）舉行首相提名選舉，料由石破茂接替岸田文雄出任首相，然後組建內閣。

其餘自民黨高層安排包括由財務大臣鈴木俊一擔任總務會長，前防衞大臣小野寺五典擔任政務調查會長，前環境大臣小泉進次郎擔任選舉對策委員長，現任農林水產大臣阪本哲志擔任國會對策委員長。

分析指，石破茂希望透過起用重量級人物出任自民黨領導層，穩定自己薄弱的黨內基礎。今屆總裁選舉首輪投票無人勝出，由最高得票的高市早苗和排第二的石破茂進行次輪投票，最終由石破茂反勝。有指，石破茂因在次輪投票爭取到岸田文雄和前首相菅義偉的關鍵支持，才能翻盤勝選。2021年總裁選舉中，石破茂與菅義偉聯手推舉數位大臣河野太郎，而石破茂與岸田文雄是同期議員，二人定期聚餐，關係密切。另外，盛傳石破茂和麻生太郎曾結怨，麻生太郎由副總裁改任自民黨最高顧問。

日媒報道，石破茂已決定好內閣大臣名單，將由林芳正繼續出任內閣官房長官、外務大臣是岩屋毅、防衞大臣中谷元、總務大臣村上誠一郎、財務大臣加藤勝信、文部科學大臣阿部俊子、厚生勞動大臣福岡資麿、農林水產大臣小里泰弘、經濟產業大臣武藤容治、國土交通大臣齊藤鐵夫、環境大臣淺尾慶一郎、復興大臣伊藤忠彥、國家公安委員長坂井學、兒童政策擔當大臣三原順子、經濟再生大臣赤澤亮正、經濟安保大臣城內實、地方創生大臣伊東良孝、法務大臣牧原秀樹、數位大臣平將明。新內閣中有13人是首次入閣。