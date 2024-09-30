中緬打擊跨境電騙拘870人 313名華人移交中方

中國官媒周一（30日）報道，中國警方與緬甸警方近日透過國際執法合作，成功在緬甸北部木姐地區進行第二次聯合打擊行動，合共拘捕870名進行跨境電信網絡詐騙的疑犯，分別是557名緬甸籍人士、313名中國籍人士。中國籍疑犯已全部移交中方，這是中緬警方常態化進行聯合行動，攜手堅決打擊跨境電信網路詐欺犯罪的又一重大戰果。

今年3月，針對緬北涉中國電騙犯罪情勢持續好轉，但木姐地區仍有詐騙集團心存僥倖、頂風犯案等，中緬警方首次在緬北木姐地區開展聯合打擊行動，強力清剿電詐窩點，成功逮捕800多名疑犯。近半年來，中國公安機關發現部分詐騙分子重新聚集到該地區，在當地武裝勢力的庇護下組建詐騙窩點，繼續對中國公民實施虛假網絡投資理財、刷單返利、虛假貸款等詐騙活動。

中國公安部與緬甸警察總部同意繼續清剿木姐地區詐騙窩點，開展第二次聯合打擊行動。根據中國公安機關線索，緬甸警方近日到木姐地區開展集中抓捕行動，成功拘捕大批疑犯，繳獲電腦、手機、詐騙話術腳本等犯案工具。被捕的中國籍疑犯中，確認有45人是在逃疑犯。全部中國籍疑犯及涉案證物已透過雲南瑞麗邊境口岸移交中方，地方公安機關全力偵辦案件。