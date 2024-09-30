中日韓環境部長開會簽聯合公報　日盼華解除水產禁令

第25次中日韓環境部長會議上周六至周日（28日至29日）在南韓濟州舉行，審議《中日韓環境合作聯合行動計劃（2021—2025）》實施情況，通過新一期聯合行動計劃優先合作領域，並共同簽署聯合公報。期間日中、日韓、中韓分別舉行雙邊會談，日方提出希望中方早日解除對日本水產品的進口限制。

中國生態環境部部長黃潤秋、南韓環境部部長金琓燮、日本環境省大臣伊藤信太郎分別率團出席會議，介紹本國環境政策及最新進展，並討論區域和全球熱點環境議題。黃潤秋表示，中方高度讚賞韓日為推動區域環境合作所付出的努力，願繼續一道圍繞第九次中日韓領導人會議共識和聯合宣言，採取有力舉措推動各項重要多邊環境進程取得成功，支持各國綠色發展與轉型需求，為應對全球性環境風險挑戰提出解決方案。

會上就應對氣候變化、生物多樣性保護、塑膠污染治理等領域的重要多邊環境進程交換意見，並通過新一期聯合行動的優先領域，達成一系列合作共識。黃潤秋會見伊藤信太郎時表示，中方願與日方共同推動契合新時代要求的中日環境合作，在應對氣候變化、生物多樣性保護、環境政策對話等領域加強交流與合作，強調希望日方盡快全面配合建立並實施長期有效的福島核污水國際監測安排。