【東方日報世界視線】伊朗戰不戰俱難　中東逃不過災劫

以色列在巴勒斯坦、黎巴嫩，以至敍利亞、伊朗本土的攻擊是明顯的挑釁，要把一切反對猶太復國主義、反對種族主義暴行的都一概用武力消滅。這便不單止是巴勒斯坦建國的問題，更且是以色列建立中東地區霸權，壓抑阿拉伯民族（也當包括波斯族）與伊斯蘭教，變為種族戰爭、宗教戰爭。

伊朗不能不反抗反擊，不可能再忍辱退讓。這一段時間裏，伊朗是努力克制，避免發生大戰，以製造發展的時間空間。可是，退讓並沒有緩和以色列進擊。伊朗的克制，反使以色列更確認其戰略有效，使以色列可全力斬首，導致真主黨的高層大批被殺，形勢轉劣。

但是，不退讓、不委屈求和，伊朗能做甚麼？是開展大戰、公開出兵，抑或加強支援真主黨等抵抗？依以色列的戰略，無論伊朗出手與否，打擊只會加強。以國一直想找藉口對伊朗作戰，從而把地方武裝及其支持伊朗的力量一併殲滅，重複1967年戰果，擴大以國版圖和勢力範圍。伊朗除非投降，否則戰爭不可免。差別是伊朗求的是免全面戰爭，只打代理人之戰，以色列卻要直搗龍庭，把伊朗政權推翻。

戰爭不可免，伊朗卻無必勝機會，只會在失去制空權下，任由以軍轟炸，把伊朗變成黎巴嫩，變成加薩。伊朗能做的是兩敗俱傷，把所有的導彈等，傾注入以色列境內，但還怕美國介入阻止。約旦、沙特阿拉伯亦會參與攔截，效果未必如預期，以軍的反擊也必然激烈。伊朗損失重大，政權未必可保。況且以色列的斬首行動借助內應，對伊朗的威脅巨大。單單只是空中對擊，伊朗會敗，以色列或會在空中轟炸打垮伊朗政權才會地面出兵，甚或不用出兵，讓伊朗內亂。

伊朗若要反敗為勝，只能如其精神領袖的呼籲，團結一致，與各地方武裝針對以色列兵力不夠的弱點，攻往以色列，包括其在佔領區的新殖民社區。全面戰爭再無底線，集中於以色列國土。即使其空軍佔優勢，亦難以全域作戰。早幾天空襲以色列的機場，已迫使以色列戰機轉移至塞浦路斯。伊朗及地方武裝要取勝，便只有集中力量傾巢而出，不計犧牲，猛擊以色列本土及其平民。不如此，以色列可逐個擊破，與美軍一起攻擊地方武裝。

伊朗不戰會敗，戰則至多是慘勝，兩敗俱傷，都會是伊朗及中東發展的大挫折。

研究院院長 陳文鴻