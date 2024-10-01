中俄巴伊外長開會　促北約解除對阿富汗單邊制裁

中國外交部網站周一（9月30日）發布《第三次中俄巴伊四國外長阿富汗問題非正式會議聯合聲明》，披露會上達成19點共識。部長們強調，阿富汗不應成為地緣博弈的場所，高度關注阿富汗涉恐安全形勢，呼籲擴大雙多邊反恐安全合作，同時敦促北約國家負責任，立即解除對阿富汗單邊制裁。

應伊朗邀請，第三次中國、伊朗、巴基斯坦和俄羅斯4國阿富汗問題非正式外長會議，上周五（27日）在美國紐約第79屆聯合國大會期間舉行。部長們討論了阿富汗當前局勢，重申尊重其國家主權、政治獨立、統一和領土完整；同時注意到伊斯蘭國─呼羅珊省、阿蓋德等各類恐怖組織對本地區乃至全球安全造成重大威脅；敦促阿富汗執政當局採取更多可視、可核查的舉措，履行反恐國際義務和承諾。他們強烈譴責近期在阿富汗及地區發生的各種形式恐襲，要求堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，強調阿富汗構建廣泛包容治理體系的重要性。

部長們敦促阿富汗執政當局為該國難民重返家園創造條件，採取進一步措施，保障歸國人員生計和重新融入政治與社會的進程。他們重申，反對把向阿富汗人民提供必要人道援助政治化的做法，同時願與該國擴大經貿合作和地區互聯互通，幫助該國積極融入地區經濟合作。