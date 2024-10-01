美官員出席華使館十一活動　謝鋒警告縱容台獨自取滅亡

謝鋒重申台灣是中美關係的第一條、也是最重要的紅線。

中國駐美大使謝鋒周一（9月30日）晚在使館舉行十一紀念活動時表示，台灣是中美關係的第一條、也是最重要的紅線，警告嘗試用台灣來圍堵中國大陸，無異於臨淵而行，縱容「台獨」終將自取滅亡。美國助理國務卿康達等官員出席活動，重申美國仍致力維持「投資、結盟和競爭」的對華戰略，並負責任管理這個最複雜和重要的雙邊關係。

謝鋒致詞時表示，中美關係不能走回頭路，中美應該是夥伴而非敵人，認為美國視中國為步步進逼的威脅是戰略錯誤，將中國定義為競爭對手，只會導致敵意和對抗的惡性循環。他又指，一中原則是兩岸和平的靠山，中美三個聯合公報是避免局勢失控的最有效護欄。康達、白宮國家安全委員會高級主任貝蘭和國務院東亞局首席副助卿梅健華連續第二年出席中國使館相關活動，康達指這不是反駁謝鋒一些觀點的場合。

美國駐中國大使伯恩斯上周四（9月26日）在中美合作歷史影像展開幕式上表示，在美中交往的200多年歷史中，二戰應該是最重要的一段時間。他稱作為美國人，感到非常驕傲的是和中國人民攜手作戰，幫助他們贏得這場戰爭。