八旬婦參賽選美　望挑戰打破社會偏見

今屆環球小姐選美比賽首次取消年齡限制，令更多女性得以參賽。南韓一名八旬婦人決心挑戰社會對年齡的偏見，參加了南韓環球小姐比賽，更一路殺入周一（9月30日）在首爾舉行的總決賽。儘管她最終落敗，但也贏得最佳衣着獎，再次證明年齡不是限制，雖敗猶榮。

81歲的崔順花在50多歲退休，但因經濟困難又重新工作，曾擔任醫院護理員，到72歲時還開始模特兒生涯，以幫助償還債務，展現出強大意志力。在得悉環球小姐今屆取消年齡限制後，她依然決定參賽，冀望以自己的決心激勵他人。

崔順花在總決賽前表示，希望能震驚世界，讓世人好奇一位年過80歲的女士如何保持健康和維持良好身材，以及其飲食習慣等。但更重要的是透過選美，展現健康和積極的生活方式，即使步入老年也能有如此追求。

環球小姐選美比賽此前限制參賽者年齡介乎18至28歲，直至去年才取消年齡限制，而南韓環球小姐主辦單位還取消泳衣環節、教育程度、身高及外語能力等要求，包容更多女性，展現更多元的比賽。由於崔順花未能代表南韓晉級全球決賽，今屆最年長環球小姐決賽入圍選手，暫時是來自馬耳他的39歲佳麗恩喬亞（Beatrice Njoya）。