美驅逐艦助以攔截伊朗導彈　向中東增兵3千人

伊朗周二（1日）向以色列大規模發射導彈，美國白宮安全委員會同日表示，總統拜登下令美軍協助以色列的防禦攔截行動，擊落射向以色列的導彈，至少兩艘海軍驅逐艦參與其中。美方此前宣布向中東增兵2,000至3,000人，包括F15E、F16、F22戰機中隊及A10攻擊機中隊，加強在當地維護安全的能力，並在必要時保護以色列。

五角大樓發言人賴德（Pat Ryder）透露，兩艘正在東地中海執行任務的美軍驅逐艦參與導彈攔截行動，包括巴克利號和科爾號，發射10多枚導彈攔截伊朗導彈。賴德指出，伊朗發射的導彈從伊朗境內發射，數量是4月大規模襲擊時的兩倍，美國只動用兩艘驅逐艦協助攔截，並未使用其他軍事裝備。他重申美國對保護以色列的堅定承諾，強調面臨伊朗威脅下美國在中東仍處於有利位置。

另一發言人辛格表示，美軍將延長若干原定輪調回國的駐中東部隊，並額外派遣部隊來增強其實力，使該地區的美軍總數達到4.3萬人，空中力量將倍增。與此同時，美國防長奧斯汀向美國境內數量不詳的其他部隊，發出準備部署的命令。