副總統候選人辯論　沃爾茲與萬斯唯一公開交鋒

美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲與共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員萬斯，周二（1日）參加在紐約市舉辦的副總統辯論。這是下月5日大選日前沃爾茲與萬斯唯一一次在全美選民面前交鋒的機會，亦是今次選舉的最終辯論。

主持人一開始提問兩人是否支持對伊朗進行先發制人打擊。沃爾茲一開始即出現口誤，混淆以色列和伊朗。他攻擊共和黨總統候選人特朗普的外交政策，強調美國需繼續在中東存在，並表明支持繼續與以色列一同反對伊朗支持的代理人。萬斯則強調特朗普的有效威懾政策，並承諾特朗普將透過實力實現和平，讓世界變得更安全。他反指伊朗目前比以往任何時候都更接近擁有核武，而過去三年半以來擔任副總統的是賀錦麗。對於先發制人打擊，萬斯指這將取決於盟友認為需要做甚麼來保證國家安全。

兩人之後辯論氣候變化問題，萬斯形容近日颶風海倫在造成北卡羅萊納州造成破壞是難以置信悲劇，並稱若民眾碳排放正導致全球暖化，他們就應該支持美國製造業回流和投資。沃爾茲強調拜登和賀錦麗政府已就變化問題進行大規模投資，反指特朗普曾稱氣候變化是騙局。主持人之後提問移民問題，沃爾茲指摘特朗普阻止國會兩黨為南部邊境提供資金和額外安全的法案，並批評特朗普任內未兌現邊境承諾。萬斯未回應他是否支持把非法移民的父母和兒童分隔，反指賀錦麗的開放邊境導致美國出現大規模父母和兒童分隔現象。沃爾茲和萬斯就海地移民居留問題爭執，導致主持人需關上兩人咪高峰。

主持人提問兩人過往失言經歷，包括沃爾茲曾聲稱當年在天安門示威期間身處香港，但後來被揭發並非事實。沃爾茲強調自己並非完美，並指當年夏天自己身處中國。萬斯被問及過往曾批評特朗普不適合成為總統，他承認自己會與特朗普意見相左。經濟問題上，沃爾茲批評特朗普在任期間應對新冠疫情失當，導致聯邦政府赤字飆升和本土嚴重失業問題。萬斯強調特朗普在提高工人階級收入方面的經濟成就，反指賀錦麗在任期間美國出現數十年來最嚴重的通脹。