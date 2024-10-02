雷神公司售台武器涉虛報價格　美司法部代追討賠償

台灣曾向美國採購愛國者三型導彈。（中時電子報圖片）

美媒早前報道，美國對台灣出售武器涉「國際欺詐」，美國國防部承包商雷神公司疑抬高軍售價格要台灣吞下，涉及項目包括導彈和雷達系統。台灣國防部周二（1日）表示，目前美國司法部已跟廠商達成協商，將全數退還不當得利給台灣。

報道稱，美國審計署稽核國防部對外軍售案時，發現雷神公司存在不法價格欺詐行為，不但虛報軍售價格，造成友邦損失，其中虛報的金額恐涉洗錢、貪瀆、官商勾結等疑慮。美國審計署於是將案交由司法部立案調查，司法部調查情況屬實，當中與台灣直接相關的軍售案有2宗，包括2013年愛國者導彈系統及2017年雷達系統採購案，將對雷神公司判罰並索償2.5億美元（約19.5億港元）。

台國防部周一發新聞稿稱，此案是美國政府主動調查、通知台灣，並將代為向廠商索償。雙方將持續密切合作，完善軍購防弊機制。該部門指出，此案證明美台雙方在軍售制度上有嚴謹防弊設計，調查過程雙方保持密切聯繫協調，但考量全案為司法偵辦案件，細節不宜公開。對於網傳所謂「隱瞞」、「掩蓋」，該部門指均屬不實，稱這項不實訊息由屬性特殊的內容農場釋放，操作「疑美論」迹證明顯，對台灣防衞安全、台美關係都是傷害。